مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

لم تكن المكافأة التي رصدتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا للقبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي الجديد حجي عبدالله الأولى من نوعها.وتسعى الولايات المتحدة منذ سنوات للقضاء على التنظيمات الإرهابية والقادة الإرهابيين من أجل الحفاظ على أمنها واستقرار بلادها، من خلال رصد مكافاة مالية باهظة للمساعدة فى القبض على هؤلاء الإرهابيين من مختلف التنظيمات والبلدان.ويرصد التقرير التالى أبرز المكافآت التى رصدتها الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية؛ للمساعدة فى القبض على قادة التنظيمات الإرهابية.25 مليون دولار وضعتها الولايات المتحدة كمكافأة لمن يلى بمعلومات عن مكان زعيم تنظيم داعش الإرهابى السابق أبوبكر البغدادى.25 مليون دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات أو مكان تواجد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، ليأتي في المرتبة الثانية بعد البغدادي.10 ملايين دولار لمن يدلى معلومات أو مكان تواجد محمد الجولاني المعروف باسم أبومحمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا.10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدي للقبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي الجديد حجي عبدالله.5 ملايين دولار مكافأة لمن يجلى بمعلومات أو مكان تواجد قاسم الريمى الملقب بـ"أبوهريرة الصنعاني"، قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.5 ملايين دولار وضعتها الولايات المتحدة عام 2013 لمن يدلى بمعلومات عن يحيى أبوالهمام المعروف بـ"عكاشة جمال"، زعيم تنظيم القاعدة في المغرب.5 ملايين دولار وضعتهم الولايات المتحدة لمن يدلى بمعلومات عن 3 من قادة تنظيم داعش الإرهابى أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.3 ملايين دولار عام 2017 لمن يدلى بمكان تواجد أو معلومات تسهل اقبض على عبدالوالي زعيم جماعة الأحرار التابعة لحركة طالبان المعروف باسم خالد خراسانى.3 ملايين دولار وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية فى يوليو 2018 للقبض على أو الإبلاغ عن الداعية الكينى بحركة الشباب المجاهدين الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة أحمد إيمان على.