الصحة العالمية: مليونا وفاة محتملة بكورونا إذا لم نقم بما يلزم

أعلنت الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن مليوني وفاة محتملة بسبب فيروس كورونا المستجد، إذا لم يتم الوصول إلى ما يلزم.فيما أعربت الصحة العالمية، عن أملها الموافقة قريبا على مهمة تحقيق في الصين لمعرفة مصدر الفيروس، حسب «العربية الإخبارية».وقال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليوني قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.وقال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان في إفادة، الجمعة: "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات "كوفيد 19" بعد 9 أشهر من رصده في الصين، من مليون حالة بجميع أنحاء العالم.