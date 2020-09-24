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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب مخبز استولى على 1.1 مليون جنيه من أموال الدعم بالأميرية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:21 م
حبس
حبس
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قررت نيابة الأميرية، اليوم، حبس صاحب مخبز 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمةً الاستيلاء على مليون و129 ألفا من أموال الدعم عن طريق التلاعب بمنظومة الخبز المدعم بدائرة القسم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الأميرية لاستيلائه على مليون و129 ألفا و350 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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