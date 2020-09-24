روسيا تبدأ تطعيم شريحة من الموظفين بلقاحها الجديد ضد كورونا

قال مصدر في المقر الميداني لمكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لكوفيد 19 المستجد قد دخلت إلى التداول في موسكو.وذكر المصدر أنه سيتم تطعيم موظفي مراكز التصوير الطبقي المحوري، وموظفي إدارة تقديم الرعاية الصحية في المنازل في البداية".وأضافت: "تجري دراسة اللقاح في فترة ما بعد التسجيل في موسكو، وعلاوة على ذلك، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، إلى التداول بين السكان".وتابعت "قبل كل شيء، سيتم تطعيم العاملين في مراكز التصوير الطبقي المحوري، وكذلك الأطباء والممرضات في عيادات الطب الداخلي المختصة بعلاج أمراض البرد والنزلات الصدرية والإنفلونزا، وكذلك العاملين بقسم الرعاية الصحية المنزلية في المستوصفات الحكومية، وكذلك الممرضات العاملات في مجال سحب الدم والمواد الحيوية الأخرى في المنزل".