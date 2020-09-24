البابا تواضروس: نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكافة البشر، لذلك أصلي وأثق أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضي قدمًا نحو الحل الملائم للجميع.جاء ذلك خلال استقباله للسفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي، الذي زار الكاتدرائية اليوم.وأشاد قداسته بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، مشيرًا إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التي تربطه بغبطة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.وأكد قداسة البابا على أهمية الدور الذي يقوم به السفير لتقوية العلاقات بين الدولتين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي.