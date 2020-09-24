وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان الوضع في سوريا والملف النووي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الوضع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات في إطار صيغة أستانة.وقال لافروف، خلال اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الخميس: "سنولي اهتمامًا خاصًا أثناء المباحثات بوضع التسوية السورية وتلك المبادرات والقرارات التي تتخذ في إطار صيغة أستانة؛ بهدف تعزيز الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشكل كامل".وعلى صعيد متصل، بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.يُذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وصل للعاصمة الروسية على رأس وفد إيراني كبير، حيث يُجري محادثات تتناول العلاقات الثنائية وخطة العمل الشاملة المشتركة والوضع في سوريا وأفغانستان.