ضبط عاطل للتنقيب عن الآثار في مسكنه بالزيتون

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، اليوم الخميس، من ضبط عاطل، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه.وتم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وعثر داخل مسكنه على حفرة بأبعاد (2 متر × 2 متر) وأدوات التنقيب.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.