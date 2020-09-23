«الطاقة الذرية» تحتفل بمرور 20 عامًا على مشروع المفاعلات النووية المبتكرة

احتفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، بمرور 20 عامًا على المشروع الدولي للوكالة بشأن المفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود.وذكر بيان للوكالة الدولية اليوم الأربعاء – من مقرها فى فيينا- إن الاحتفال تم افتراضيا عبر الإنترنت بمشاركة شخصيات دولية بارزة على هامش المؤتمر العام الرابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأفاد البيان بأن الاحتفال سلط الضوء على نجاحات المشروع، لافتا الى أهمية توفير الدعم مستقبلا للدول التي تواجه احتياجات الطاقة المتغيرة والتي تتطلب تقنيات مبتكرة.ولفت البيان إلى أن المشروع تأسس في عام 2000، وهو وسيلة رئيسية للتعاون الدولي بشأن استدامة الطاقة النووية والاستراتيجيات طويلة الأجل والابتكارات المؤسسية والتقنية، كما يوفر منتدى للخبراء وصانعي السياسات من البلدان الصناعية والنامية للتعاون في القضايا التي تعتبر مهمة للتخطيط المستدام وتطوير ونشر الطاقة النووية.ونقل البيان عن رافائيل جروسي مدير عام الوكالة قوله أن الطاقة النووية لها مستقبل مشرق، مشيرا إلى أن هناك اعترافًا متزايدًا حول العالم بقدرة الطاقة النووية على تقديم مساهمة مهمة في مكافحة تغير المناخ من خلال مساعدة دول العالم على تأمين كهرباء نظيفة وموثوقة على مدار الساعة لتشغيل اقتصاداتها.