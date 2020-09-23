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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البعثة الطبية المصرية فى السودان تجرى فحوصات لأكثر من 16 ألف حالة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:45 م
البعثة الطبية المصرية
البعثة الطبية المصرية في السودان
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أجرت البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السودان الكشف الطبي لـ16 ألفا و134 سودانيًا، في المواقع التي انتشرت فيها على أطراف العاصمة القومية.

وتنتشر البعثة في المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وهي مقسمة إلى عدة فرق، انتشرت في مناطق منطقة شرق النيل، في الخرطوم، بعد أن أنهت عملها في مراكز طبية ومعسكرات إيواء في شمال وجنوب الخرطوم.

تضم البعثة أطباء متخصصين في طب الأطفال والباطنة والرمد، إضافة إلى مسعفين وخبراء في مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى عدة فرق.

وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان إنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبي يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التي تستخدم في الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأوضح سليمان أن عدد الحالات التي أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها، حتى مساء أمس، بلغ 16 ألفا و134 حالة، منها 7620 باطنة و7069 حالة أطفال، و1445 رمد.

وأوضح أن الفريق الوقائي لمكافحة ناقلات الأمراض قام بمسح وتطهير نحو 747 ألفا و555 مترا مربعا، في المناطق التي شملها نطاق عمله.

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