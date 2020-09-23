الرئيس العراقي: مسيرة الإصلاح انطلقت والحرب على الإرهاب مستمرة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إنه يجب على الحكومة الحالية القيام بإصلاحات هيكلية، مشددا على ضرورة معالجة الخلل الحالي في منظومة الحكم.وأضاف الرئيس العراقي، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية، أنه يستحيل استمرار الوضع القائم في العراق، لافتا إلى ضرورة العمل لحل مشكلة المهجرين، وقال: "علينا العمل على إعادة النازحين لديارهم".كما نوه إلى أن الحكومة الحالية جاءت استجابة لطلب الحراك الشعبي، مردفًا: "الحرب على الإرهاب مازالت مستمرة"، وتابع: "مسار الإصلاح انطلق في بلادنا لكنه يحتاج إلى جهود حثيثة حتى يحقق نتائجه".