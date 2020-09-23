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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس العراقي: مسيرة الإصلاح انطلقت والحرب على الإرهاب مستمرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:46 م
برهم صالح
برهم صالح
آية حسني
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إنه يجب على الحكومة الحالية القيام بإصلاحات هيكلية، مشددا على ضرورة معالجة الخلل الحالي في منظومة الحكم.

وأضاف الرئيس العراقي، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية، أنه يستحيل استمرار الوضع القائم في العراق، لافتا إلى ضرورة العمل لحل مشكلة المهجرين، وقال: "علينا العمل على إعادة النازحين لديارهم".

كما نوه إلى أن الحكومة الحالية جاءت استجابة لطلب الحراك الشعبي، مردفًا: "الحرب على الإرهاب مازالت مستمرة"، وتابع: "مسار الإصلاح انطلق في بلادنا لكنه يحتاج إلى جهود حثيثة حتى يحقق نتائجه".

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