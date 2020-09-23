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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 تحصينات للأطفال خلال الدراسة فى زمن كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:05 م
الأطفال في زمن كورونا
الأطفال في زمن كورونا
وكالات
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نعيش حاليًا في خضم جائحة عطلت حياتنا وروتيننا وصحتنا العقلية، كما أن الآباء كلهم يصارعهم عدد كبير من الأسئلة والمخاوف، مع عودة الدراسة في مختلف بلدان العالم.

ويحدد تقرير منشور، عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، مجموعة من النصائح الأبوية الفعالة، التى ينبغي أن يسير عليها معظم أولياء الأمور قبل ذهاب أطفالهم إلى المدرسة في زمن الكورونا.

وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:


1- التلقيح:

يجب على الآباء التأكد من إعطاء أطفالهم التطعيمات الروتينية في الوقت المحدد، أثناء انتظارهم لقاح "كوفيد 19".

من الضروري التأكد من تلقيح طفلك ضد جميع الأمراض الأخرى، وتتخذ المستشفيات أيضًا إجراءات تعقيم منتظمة وتدابير نظافة صارمة لضمان أقصى درجات الأمان، ويجب ألا يتردد الآباء في زيارة المستشفيات لأطفالهم عند الحاجة.

2- نشاط بدني من قوي إلى متوسط

يجب أن يشارك الأطفال في أنشطة مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجات داخل مبانيهم السكنية.

يمكن أن تساعد أيضًا المشاركة في جلسات التمارين العائلية، مثل الرقص والزومبا والتمارين الرياضية وما إلى ذلك.

يجب على الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 16 عامًا ممارسة الرياضة البدنية لمدة ساعة يوميًا.

3- الرؤية ووقت الشاشة

في الوقت الحالي، من الصعب جدًا تقليل وقت الشاشة للأطفال لأن كل شىء تقريبًا أصبح افتراضيًا - من الفصول الدراسية في المدرسة إلى التفاعل مع الأصدقاء.

تعمل الشاشة أيضًا كمصدر للترفيه في غياب الأنشطة الخارجية، وسط إجراءات الحجر الصحي.

ولكن من المهم أن يكون الآباء نموذجًا يحتذى به لأطفالهم - يجب أن يقللوا من استخدام شاشاتهم، لتحفيز أطفالهم على فعل الشيء نفسه.

بعض القواعد التي يجب اتباعها أثناء محاولات تقليل وقت الشاشة:

- حافظ على المسافة المطلوبة أثناء مشاهدة الشاشة- بالنسبة للهواتف الذكية، يجب أن تكون المسافة قدمًا واحدًا، وبالنسبة للكمبيوتر المحمول يجب أن تكون قدمين، ولشاشة التليفزيون يجب أن تكون 10 أقدام.

- تجنب مشاهدة الشاشة فور الاستيقاظ أو قبل النوم.

- تأكد من فواصل الشاشة بانتظام لمدة 10 دقائق كل ساعة. ينصح أيضًا بالابتعاد عن الشاشة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

- ضع شاشة الكمبيوتر عند 10-15 درجة تحت مستوى العين، لتقليل إجهاد الرقبة والعين.

- يُنصح أيضًا بتشجيع الأطفال على استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

- كن على علم بالمحتوى الذي يستهلكه الأطفال واجلس معهم لمراقبة ذلك.

- قم بإجراء فحوصات منتظمة للعين واستشر طبيب العيون الخاص بك.

4- وقت العائلة الثمين والهوايات:

يجب على الآباء تخصيص وقت "للتواصل" مع أطفالهم يوميًا. يمكن أن تكون مدة ذلك قصيرة مثل 20 دقيقة، ولكن يجب أن يحصل الطفل على اهتمام كامل خلال هذا الوقت.

يعد الانخراط في أنشطة مثل قراءة كتاب وممارسة الفنون والحرف اليدوية وحل الألغاز وتبادل القصص معًا طرقًا رائعة للتواصل بصرف النظر عن هذا، يجب أيضًا تشجيع الأطفال على ممارسة هواياتهم واهتماماتهم بنشاط.

5- الفيتامينات والنظام الغذائي:

يمكن أن تكون مكملات الفيتامينات والزنك مفيدة، لأولئك الذين يعانون من نقص في المناعة.

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