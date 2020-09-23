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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «الاستثمار» يلتقى أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
محمد إبراهيم
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اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال وعدد من أعضاء الجمعية، حيث شهد الاجتماع مناقشة سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم في مختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض عبد الوهاب أهم الإجراءات المتخذة مؤخرا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ومحاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، كما أشار إلى أهم القرارات التي قامت بها الهيئة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين، والتي كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيا، والتي لاقت ترحيبًا شديدًا من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في الترويج لمصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.

وتطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وقيام الهيئة بتقديم كافة سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أي تحديات قد تواجه أعمالهم، كما تم الاتفاق على قيام أعضاء الجمعية بزيارة عدد من محافظات الصعيد لبحث الفرص الاستثمارية بها، وذلك استكمالا لزيارة محافظات الصعيد التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار خلال الشهر الماضي، والتي شملت محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط.

وأوضح شريف الجبلي أن جمعية شباب الأعمال هي أول كيان مصري يصدر أجندة أعمال وطنية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، مشيرا إلى مبادرة “معًا” التي أطلقتها الجمعية لدعم الاقتصاد المصري ومساندة مؤسسات الدولة، وقد أشاد بالبرامج التحفيزية التي اتخذتها الهيئة مؤخرا لجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال في مصر.

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