5 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالمنيا

تقدم 5 مرشحين في اليوم السادس لفتح باب الترشح، لانتخابات مجلس النواب بالمنيا بأوراق ترشحهم إلى اللجنة المختصة برئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز رئيس لجنة المتابعة لانتخابات مجلس النواب القادم 2020.وحصل المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم على الرموز والأرقام الخاصة بكل مرشح، ووصل عدد المرشحين حتى الآن إلى 32 مرشح منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لمجلس النواب.وفي السياق ذاته استبعد حزب مستقبل وطن مرشحي قوائم الحزب في دورته السابقة أمثال العقيد إيهاب عبد العظيم، واللواء عادل بدوى وأحمد شمردن ومجدى ملك وسمير رشاد أبو طالب وأشرف جمال وسيد أبو بريدعة وصلاح مخيمر عن سباق وتنافس الحزب.كانت محكمة المنيا الابتدائية قد شهدت ازدحام وتكدس منذ الساعات الأولى في اليوم الأول لتلقي طلبات المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب 2020.