«التصديري للصناعات الهندسية»: 27 أكتوبر موعد الحدث الدولي «HATS EGYPT»

ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، النسخة الثانية من الحدث الدولي المتخصص في مجالات الأجهزة المنزلية، أدوات المائدة والمطبخ، والإضاءات الداخلية «HATS EGYPT» في الفترة من 27 و28 أكتوبر 2020.وأعلن المجلس في بيان اليوم، عن أنه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا فقد تقرر عقد الحدث إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات التي تنظم المعارض الإلكترونية على مستوى العالم.وأضاف المجلس أن الحدث يضم أكثر من مائة مشترٍ من أهم الأسواق في أوروبا وإفريقيا وآسيا، وبذلك يتيح الحدث فرصة فريدة للمصنعين المصريين لدخول أسواق جديدة أو التوسع بالأسواق الحالي، وذلك من خلال اللقاءات الثنائية التي سيتضمنها الحدث.