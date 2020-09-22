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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 25 ألف جهاز ضغط ومستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:16 م
ومستلزمات طبية
ومستلزمات طبية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية، بحوزته مستلزمات مجهولة المصدر في منطقة السيدة زينب.

وتبين ضبط 25،512 جهاز وقطعة مستلزمات طبية «جهاز قياس ضغط، سماعة طبيب، جوانتى، مشرط طبى، خافض لسان» دون مستندات، مجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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