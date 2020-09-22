إحباط بيع طن سكر مدعم في السوق السوداء بالساحل

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط بدال تموينى، متورط بتجميع السلع الغذائية لبيعها في السوق السوداء في منطقة الساحل.وتبين تجميع 1،400 طن سكر تموينى مدعم، 600 عبوة زيت تموينى مدعم، مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية، وقيامه بعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح ماديًا جراء ذلك، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.