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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:33 م
بلوفر
بلوفر
سلمى بدر
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تبرز في موضة خريف وشتاء كل عام بعض التصميمات والقصات العصرية سواء من البنطلونات، البليزر، والبلوفرات التي تعتبر من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، ويظهر السويتر بقصات متنوعة منها الواسع والطويل، ذو الأكمام الفضفاضة والضيقة، إلى جانب قصات عصرية.

يتناسب البلوفر مع الإطلالات الكاجوال، تستعين به المرأة لتتمتع براحة أكبر ويمكن تنسيقه مع قطع أزياء مختلفة للتمتع بإطلالة راقية، بتنسيقه مع بنطلون رسمي وقميص لإطلالة مهنية متناسقة.

وتميل بعض النساء إلى تنسيق السويتر مع الجيب الطويلة أو الميدي، نظرًا لما تضفيه من قيمة جمالية مميزة فالبلوفر المنسق مع الجيب المستقيمة يساعد على منح المرأة إطلالة رسمية فاخرة وملفتة، بالإضافة إلى أن البلوفر يبدو أكثر لفتًا للأنظار عند تنسيقه مع القميص الكلاسيكي أسفله وهذه الإطلالة غالبًا تناسب النساء الأنيقات في مجال العمل.

يبرز في خريف وشتاء عام 2020-2021 بلوفر باللون الأوف وايت والمزين بالتطريزات المستوحاة من الطبيعة، وتميزه الشراشيب الصغيرة الملونة عند الأكمام أو البلوفر الطويل، بقصة واسعة متناسقة.

موضة خريف 2020- 2021 تشمل أيضا البلوفر ذا الألوان الداكنة واللياقة العالية والمزدوجة الطبقات، والبلوفر ذا القصة الواسعة مع الياقة المفتوحة على شكل V مع الأكمام الفضفاضة، والبلوفر المحاك بنعومة مع الياقة العالية والواسعة والأكمام الطويلة والفضفاضة لإطلالة عصرية.
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021
بلوفر
بلوفر
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021
بلوفر
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021
بلوفر
بلوفر
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021
بلوفر
موديلات «بلوفر» لموسم خريف وشتاء 2020- 2021

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