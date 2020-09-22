«منظمة غاز شرق المتوسط».. إشادة بجهود مصر والسيسي ودعوة لدول جديدة

ثمن وزراء الطاقة بالدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، جهود مصر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوقيع ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة إقليمية مقرها القاهرة، والذي جرى اليوم عبر الفيديو كونفرانس، وبمقتضاه تصبح منظمة دولية حكومية تسهم في تطوير التعاون بمجال الغاز الطبيعي وتحقق استغلالًا أمثل لموارده.ووجهت ناتاشا باليديس، وزيرة الطاقة القبرصية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه اللامحدود للمنتدى، أيضًا المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على جهده الدءوب من أجل تفعيل دور هذا المنتدى كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، إذ يعد نموذجًا يدعو للفخر لتحقيق التعاون البناء بين دول المنطقة وفقًا للقوانين الدولية، مشيدةً بالمبادرة المصرية التي كانت أساس إقامة هذا المنتدى والتوصل إلى انشائه في وقت قياسي بعد العمل سويًا والجهود المشتركة بين كل الدول للتغلب على كل التحديات في سبيل ازدهار ورفاهية اقتصادات الدول، وأكدت على أن الدعوة مفتوحة أمام كل الدول الراغبة في الانضمام شريطة تبني نفس المبادئ والأهداف.ومن جهته، قال كوستيتس هاتدزاكيس، وزير البيئة والطاقة اليوناني، إن اليوم يمثل حدثًا تاريخيًا لدول شرق المتوسط لتحقيق التعاون والازدهار من خلال هذا المنتدى، الذي يعد أول منظمة دولية في إقليم شرق المتوسط، وإنشاءه يؤكد قدرة الدول على التغلب فعليًا على المشاكل والتحديات ونجاحها في استثمار الطاقة كوسيلة للسلام والتعاون البناء بين دول المنطقة بدلًا من أن تكون وسيلة لإشعال النزاعات والتوترات، مضيفأ أن ما تم اليوم لا يعد نهاية لمسيرة عمل امتدت لعامين وإنما يمثل بداية حقيقية نحو تعاون أكثر استدامة من أجل زيادة الاستثمارات.ومن جهتها، قالت المهندسة هالة الزواتي، وزيرة الطاقة الأردنية، إن اليوم يعد تتويجًا لما تم بذله من جهود لإقامة هذه المنظمة منذ عام 2019 بما يضمن الحفاظ على حقوق دولها ويؤسس إطارا مشتركا للتعاون الإقليمي ووضع السياسات من أجل تكوين سوق مستدامة للغاز بالمنطقة، موجهة الشكر للدولة المصرية والمهندس طارق الملا على تبني المبادرة الخاصة بإنشاء المنظمة.وقالت أليسندرا تود، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، إن بلادها تتطلع إلى النتائج الإيجابية من خلال التعاون الناجح في هذا المنتدى، مؤكدةً أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العالم فإن دول العالم استطاعت تخطيها ووضع الأسس التي يقوم عليها هذا المنتدى ودعم الشراكات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة التطلع إلى مستقبل أفضل في مجال الطاقة يليق بحجم التعاون المبذول في المنتدى الذي يمثل فرصة رائعة لزيادة الاستثمارات وتكوين شراكات أكبر وتحقيق المزيد من الثمار لرفاهية الشعوب.ومن جهتها، قالت كريستينا لوبيللو، مدير إدارة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إن هذا المنتدى الذي يجمع دول المنطقة يسهم في تأمين احتياجاتها من الطاقة من أجل الاستقرار، حيث يمثل قيمة كبيرة وتعقد عليه الآمال في أن يصبح منصة مستقبلية للتحول في مجال الطاقة ودعم التعاون بشرق المتوسط، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي التي تحظى باحترام كل الدول المشاركة، مؤكدةً أن المجال مفتوح لانضمام دول أخرى للمنتدى تتشارك في نفس المبادئ والأهداف، وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لهذه المنظمة وتشجيع الحوار السياسي بين الدول المشاركة.