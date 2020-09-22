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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العدل الأمريكية: 3 مدن تخضع لسيطرة حكومات محلية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:24 ص
مدن تخضع لسيطرة حكومات
مدن تخضع لسيطرة حكومات محلية
وكالات
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حددت وزارة العدل الأمريكية، أسماء ثلاث مدن، قالت إنها تخضع لسيطرة "حكومات محلية تسمح بالفوضى والعنف والدمار".

ويأتي هذا الإجراء فيما تتخذ الحكومة الفيدرالية موقفا صارما من أعمال الشغب، التي تخللت احتجاجات خرجت في العديد من المدن في الأسابيع الماضية، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت الخطوة بعد أيام من مذكرة أصدرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتقضي بمراجعة التمويل الفيدرالي للمدن التي تقوم بتقليص تمويل أجهزة الشرطة وتفشل في كبح جماح العنف.

وقالت الوزارة، في بيان، الإثنين، إنها وضعت مدن نيويورك في ولاية نيويورك، وبورتلاند بولاية أوريجون، وسياتل في ولاية واشنطن، في قائمة المدن التي "سمحت باستمرار العنف وتدمير الممتلكات، ورفضت اتخاذ تدابير معقولة لمواجهة الأنشطة الإجرامية".

وتعهدت الوزارة بتحديث قائمة هذه المدن باستمرار، بالتوافق مع ما جاء في مذكرة الرئيس الأمريكي.

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