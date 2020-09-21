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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مباراة بيراميدز وحرس الحدود
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:30 م
مباراة بيراميدز وحرس الحدود
عدسة: أحمد حسن
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