عادل عبده: محمود رضا نقل تراث مصر إلى العالم

قال الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، إن الراحل ملك الاستعراضات محمود رضا، كان له دور كبير في نقل تراث مصر إلى العالم أجمع.وأضاف "عبده"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن احتفالية تأبين محمود رضا أمس الأحد كانت جيدة جدًّا، وهذا من آراء الجميع ممن حضروا من النجوم، مشيرًا إلى أن الراحل محمود رضا يستحق الكثير، وأن حفل تأبينه حضره نخبة كبيرة من الفنانين والمثقفين في مصر.وتابع: "محمود رضا له دور كبير في أن يرسل ثقافة مصر إلي جميع دول العالم وفي مصر أوصلها إلى القري والنجوع، فهو قامة كبيرة مهمة"، معقبًا: "نحن نقدم تراثنا الشعبي بشكل حضاري يواكب التطور بأحدث الأجهزة وذلك من أجل إبهار المشاهد".