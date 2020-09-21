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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع للأمم المتحدة: الشعوب بحاجة إلى الخدمات الأساسية والتضامن العالمي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:41 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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كشف استطلاع عالمي أجرته الأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، أن الأولوية العاجلة لمعظم الشعوب هي تحسين الخدمات الأساسية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الأمم المتحدة: "في ظل جائحة كورونا الحالية، فإن الأولوية العاجلة لمعظم من شملهم الاستطلاع هي تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية- الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتعليم- يليها توفير تضامن دولي أكبر وزيادة الدعم لمن هم أكثر تضررا".

كما أعرب المستجيبون للاستطلاع عن قلقهم بشأن أزمة المناخ وتدمير البيئة الطبيعية.

وشارك في الاستطلاع أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم منذ إطلاقه في يناير.

ونُشرت النتائج، اليوم الإثنين، بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.

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