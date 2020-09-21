الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس رياض أطفال 2021 الرسمية لغات

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس رياض الأطفال 2021 كالتالي:



2- صورة الطفل.



3-صورة شهادة الميلاد مع الإطلاع على الأصل.



4-صورة بطاقة الأب والأم.



5-اثبات السكن.



6-صورة البطاقة الصحية.



وعند قبول الطالب في مدارس رياض الأطفال 2021 يستوفي باقي الملف عبارة عن: 1-ملف تقديم مستوفي الدمغات.

2- أصل شهادة الميلاد وصورتين منها.

3- 5 صور للطفل حديثة.

4- أصل البطاقة الصحية.



يذكر أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 27 أكتوبر وسط إجراءات صحية و احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المساجد.



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حددت مديريات التربية والتعليم، الأوراق الرسمية للتقديم في مدارس رياض أطفال 2021 الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد.1- طلب الالتحاق و إقرار من ولى الأمر.