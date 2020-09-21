الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس رياض أطفال 2021 الرسمية لغات
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:46 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
حددت مديريات التربية والتعليم، الأوراق الرسمية للتقديم في مدارس رياض أطفال 2021 الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد.
2- صورة الطفل.
3-صورة شهادة الميلاد مع الإطلاع على الأصل.
4-صورة بطاقة الأب والأم.
5-اثبات السكن.
6-صورة البطاقة الصحية.
2- أصل شهادة الميلاد وصورتين منها.
3- 5 صور للطفل حديثة.
4- أصل البطاقة الصحية.
يذكر أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 27 أكتوبر وسط إجراءات صحية و احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المساجد.
الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس رياض الأطفال 2021 كالتالي:1- طلب الالتحاق و إقرار من ولى الأمر.
2- صورة الطفل.
3-صورة شهادة الميلاد مع الإطلاع على الأصل.
4-صورة بطاقة الأب والأم.
5-اثبات السكن.
6-صورة البطاقة الصحية.
وعند قبول الطالب في مدارس رياض الأطفال 2021 يستوفي باقي الملف عبارة عن:
1-ملف تقديم مستوفي الدمغات.
2- أصل شهادة الميلاد وصورتين منها.
3- 5 صور للطفل حديثة.
4- أصل البطاقة الصحية.
يذكر أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 27 أكتوبر وسط إجراءات صحية و احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المساجد.