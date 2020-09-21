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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس رياض أطفال 2021 الرسمية لغات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:46 م
مدارس رياض أطفال
مدارس رياض أطفال
نورهان عبدالرحمن
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حددت مديريات التربية والتعليم، الأوراق الرسمية للتقديم في مدارس رياض أطفال 2021 الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس رياض الأطفال 2021 كالتالي:

1- طلب الالتحاق و إقرار من ولى الأمر.
 
2- صورة الطفل.

3-صورة شهادة الميلاد مع الإطلاع على الأصل.

4-صورة بطاقة الأب والأم.

5-اثبات السكن.

6-صورة البطاقة الصحية.

وعند قبول الطالب في مدارس رياض الأطفال 2021 يستوفي باقي الملف عبارة عن:

1-ملف تقديم مستوفي الدمغات.

2- أصل شهادة الميلاد وصورتين منها.

3- 5 صور للطفل حديثة.

4- أصل البطاقة الصحية.

يذكر أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 27 أكتوبر وسط إجراءات صحية و احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المساجد.

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