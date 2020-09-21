مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات 5

يعرض الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات بداية من اليوم الإثنين، عبر قناة "ON" الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد في تمام الواحدة صباحا والواحدة ظهرا كل يوم.



ويعرض المسلسل على قناة ON DRAMA يوميا في تمام العاشرة مساء ويعاد في الخامسة صباحا والرابعة عصرا كل يوم.



أبطال مسلسل حكايات بنات 5

الجزء الخامس من حكايات بنات 5 من بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.



المسلسل الجديد من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي و"تي فيجن" للمنتج طارق الجناينى، ويعرض على قنوات أون التابعة للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية استكمالا للعرض السابق للأجزاء الماضية على الشبكة نفسها.



قصة مسلسل حكايات بنات:

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويستكمل الجزء الخامس رحلة 4 سيدات وحياتهم العاطفية، من البدايات الجديدة إلى الفراق والنهايات المأساوية.



نجاح الأجزاء الماضية من حكايات بنات

بدأت قصة نجاح المسلسل مع الجزء الأول الذي عرض في عام 2012، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان من بطولة كلا من حورية فرغلي، دينا الشربيني، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمى، والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ومها أبوعوف وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.



وعرض الجزء الثاني وبعده الثالث عام 2017 حيث شارك فيه كلا من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أحمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف.





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تبدأ شبكة قنوات ON اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" بعد انتهاء تصويره أمس، و استكمالًا لنجاح الجزء الرابع من العمل الذي عرض خلال الأشهر الماضية.