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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ترشيح أحمد السعدني لـ«الاختيار 2»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:25 م
أحمد السعدني
أحمد السعدني
محمد مجدي
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على قدم وساق يسابق المخرج بيتر ميمي، الزمن من أجل إنهاء التحضيرات الأساسية لمسلسله «الاختيار» في جزئه الثاني، حيث يعقد جلسات عمل دورية مع صناع العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

وعلمت «الدستور»، أن المؤلف هاني سرحان، الذي يتولى كتابة العمل قد انتهى من كتابة خمس حلقات منه، ويقوم بكتابة باقي الحلقات، التي يقوم مخرج العمل بالتفكير في تنفيذها برفقة أبطال العمل.

كما علمت «الدستور» أن الفنان أحمد السعدني، أصبح من المرشحين للاشتراك في العمل بجانب كل من أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، بالإضافة إلى احتمالية مشاركة عمرو عبدالجليل، التي تضاءلت بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جديد مع ريهام حجاج.

مسلسل «الاختيار» في موسمه الأول حقق نجاحا كبيرا للغاية، وناقش تفاصيل معركة البرث الشهيرة وقصة حياة الشهيد أحمد المنسي.

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