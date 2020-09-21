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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكرى رحيلها.. لماذا منعت أغاني فايزة أحمد بالأردن؟

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:20 م
فايزة أحمد
فايزة أحمد
محمد قدري
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تحل اليوم الذكرى 37، لرحيل الفنانة القديرة والمطربة فايزة أحمد، صاحبة الروائع الطربية الشهيرة والتي رحلت بعد صراع مع مرض السرطان.

وفايزة أحمد مطربة وممثلة لبنانية ولدت في صيدا بلبنان، لأب سوري وأم لبنانية عاشت طفولتها في دمشق ونجحت في إذاعة بيروت، اكتشفها الملحن محمد النفاجى وتزوجها ثم اعتمدها كمطربة بالإذاعة اللبنانية، وجاءت من بلدها فى أوائل الخمسينيات إلى مصر واشتهرت بأداء أغنية "أنا قلبى إليك ميال" وتوالت أعمالها وانتشرت في السينما والإذاعة المصرية.

وخلال مشوارها الفني تعرضت لأزمة بعد إعلان المملكة الأردنية منع أغنياتها من البث بالإذاعة، وبالتالي تجمد نشاطها الفني هناك وهي من الأمور التي دائما ما تكون صعبة على أي فنان.

وأصدرت وزارة الأنباء الأردنية وقتها قرارا تم نشره في الصحف الرسمية قيل فيه، "أصدرت وزارة الأنباء الأردنية قرارا بمنع إدراج أغنية فايزة أحمد الجديدة يا ما القمر على الباب في برامج الإذاعة وذلك بناء على توصيات الجهات الدينية في الأردن، التي اعتبرت كلمات الأغنية مخلة بالآداب وتتنافى والرسالة الخلقية التي درجت عليها إذاعة الأردن".

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