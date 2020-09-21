العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع بالمحافظة.وأوضح إن ما تم تنفيذه حتى الآن وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة والتي يصل عددها في المرحلة الأولى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكل الطرق الممكنة.هذا وقام المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تبطين الترع بقرى مركز الفتح للوقوف على معدلات التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الفنية للتنفيذ وفقًا للمدة الزمنية رافقه خلالها عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.كما تفقد المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط أعمال تكسية وتبطين ترعة المحيط بطول 16كم في قرية بني رافع بمركز منفلوط والتي تنتهي في مركز القوصية وستكون الأعمال عبارة عن تكسية حجرية وعليها أعمال صب خرساني.وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.وأوضح أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه واصفًا المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع هو بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة والذي تنفذه وزارة الرى والموارد المائية.وشدد على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسؤولي الرى ورؤساء المراكز والأحياء لافتًا إلى أنه قد تفقد أعمال تبطين عدد من الترع بقرى ومراكز المحافظة من بينها ترع بني غالب ومكاوي بقرى نجع سبع وأولاد رايق ونجع عبدالرسول لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات.