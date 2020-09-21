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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرأة الحديدية لأردوغان: قدمت للشباب التركي سجنا كبيرا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
ميرال أكشنر
ميرال أكشنر
مروة عنبر
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وجهت زعيمة حزب الخير اليميني المتشدد فى تركيا، ميرال أكشنر، انتقادا للرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه منح الشباب سجنا كبيرا.

كما انتقدت أكشنر ارتفاع نسب البطالة، والوضع الاقتصادي الحالي، مخاطبة أردوغان بالقول، "لقد منحت الشباب البطالة واليأس والاكتئاب، هديتك للشباب، هي بلد لا يشعرون بالانتماء إليه، ولا يمكنهم التنفس فيه".

وأضافت أكشنر التى تلقب بالمرأة الحديدية خلال احتفالها بعيد إعادة انتخابها رئيسة لحزب الخير، في المؤتمر العام الثاني للحزب، أن الأب المؤسس للجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، منح الشباب التركي، الأمل والثقة بالنفس، بينما أعطى أردوغان الشباب، اليأس والاكتئاب، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وتابعت المرأة الحديدية "لقد منحت الشباب سجنا ضخما"، فحوالي 62 في المئة من الشباب يريدون العيش خارج تركيا، فهديتك للشباب، هي بلد لا يشعرون بالانتماء إليه، ولا يمكنهم التنفس فيه، سيد أردوغان، لقد منحت الشباب سجنا ضخما".

وخلال المؤتمر العادي الثاني للحزب، تم انتخاب أكشنر، رئيسة للحزب، مرة أخرى، من خلال حصولها على جميع الأصوات الصالحة البالغ عددها 1289 صوتا.

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