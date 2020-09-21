الحبس 3 أشهر لفتاة بتهمة التحريض على الفسق بالعجوزة

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة فتاة بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، لاتهامها بالتحريض على الفسق.تفاصيل الواقعة بدأت بورد معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، يفيد بقيام "ا.ب" فتاة بنشر الفسق والفجور من خلال عملها في الدعارة، ووجودها بشكل مستمر في أحد الكافيهات الشهيرة الكائنة بمنطقة العجوزة.عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة حول المتهمة تبين بالتحري أن فتاة في العشرينيات من عمرها تدعى "ا.ب" تتواجد بشكل دائم داخل أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة، وتقوم بالرقص والتمايل على أنغام الموسيقى بهدف عرض جسدها على راغبي المتعة الحرام.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي أحالت أوراق القضية إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.