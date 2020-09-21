12 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

سجل البر الرئيسي الصيني 12 حالة وافدة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الوافدة إلى 2742 حالة، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن من بين الحالات الوافدة الجديدة المذكورة، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في قوانغدونغ، وحالتين في كل من منغوليا الداخلية وشانغهاي ويوننان وشنشي، وحالة في فوجيان.وأضافت اللجنة أن من بين جميع الحالات الوافدة في البر الرئيسي الصيني، خرج 2569 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، فيما لا يزال 173 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، بحسب اللجنة.ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.