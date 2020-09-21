بريطانيا: مستعدون لكورونا ولن نكرر خطأ مارس

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأحد، إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا، محذرا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية، إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض.ووصف رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وضع التفشي بأنه موجة ثانية، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودًا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض، ويحتمل أن تنتظر لندن دورها في فرض تلك الإجراءات.وقال هانكوك، لقناة سكاي نيوز: "تواجه البلاد نقطة حاسمة، وأمامنا خيار.. الخيار أنه إما أن يتبع الجميع القواعد.. أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".وقال هانكوك، في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية، إن فرض إجراءات عزل عام للمرة ثانية خيار مطروح.وأضاف: "لا أستبعد الأمر.. لا أريده أن يحدث".وقالت متحدثة باسم رئيس بلدية لندن، صادق خان، إنه يرغب في اتخاذ إجراء سريع لوقف تفاقم تفشي الوباء في لندن، وذلك قبل اجتماعات تجرى الإثنين، حيث ستعمل السلطات في العاصمة على وضع الخطوات القادمة الموصى بها، لإقرارها من قبل مجلس الوزراء.وأضافت: "يسعى رئيس البلدية، لاتخاذ إجراء سريع لأنه لا يمكننا المخاطرة بأي تأخير، كما حدث في مارس، من الأفضل لقطاعي الصحة والأعمال التحرك مبكرا جدا بدلا من التحرك بعد فوات الأوان"، وفق ما نقلت "رويترز".