رئس هندوراس: سنفتتح سفارة لدى إسرائيل فى القدس

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، أن بلاده ستفتح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس، معربًا عن أمله في أن يحدث ذلك خلال العام الجاري.وذكر هيرنانديز، في تغريدة نشرها مساء الأحد: "أجريت منذ قليل اتصالًا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعزيز تحالفنا الاستراتيجي والاتفاق على افتتاح سفارتين في تيجوسيجالبا".وأضاف: "نأمل في اتخاذ هذه الخطوة التاريخية حتى نهاية هذا العام في حال سيكون ذلك ممكنا في ظل الجائحة".