الباز يتحدى تلاميذ هيكل بـ«المذكرات المخفية»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يقدم كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية"، للأجيال التي لا تعرف الأستاذ محمد حسنين هيكل، معرفة كاملة، ولم تعاصره، مشيرًا إلى أنه موجه للصحفيين المصريين وطلاب الصحافة.













وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "أتحدى تلاميذ هيكل، لو أنه كتب مذكراته، أو كتبوا مذكراته، لن يكتبها بأكثر من هذا الشكل، لأنها كله من على لسانه في كتبه وحواراته في التلفزيون والصحف".







