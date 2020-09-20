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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تيك توك»: اتفاق مع «أوراكل» و«وولمارت» لإدارة التطبيق فى أمريكا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:40 ص
تيك توك
تيك توك
وكالات
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أكد تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة، أنه أعدّ اتفاقا مع شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري، قبل يوم من سريان حظر فدرالي على الشركة الصينية التي تملك التطبيق.

وقال متحدث باسم "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس" لوكالة أنباء "فرانس برس": "نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث أن أوراكل سوف تصبح "المزود التقني الموثوق المسؤول عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الأمريكي بالكامل"، مضيفا: "نحن حاليا نعمل ايضا مع وولمارت على شراكة تجارية".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الاتفاق المبدئي بين تيك توك وأوراكل وولمارت بالرائع، قائلا أنه أعطى "مباركته" لهذه الصفقة.

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