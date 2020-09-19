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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسجيل 920 ألف مواطن بـ«التأمين الشامل» بالإسماعيلية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:04 م
التأمين الشامل في
التأمين الشامل في الإسماعيلية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل ٩٢٠ ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقدها رفقة الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، مساء اليوم، مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر أن يبدأ تطبيقها في ١٦ وحدة ومركز طبي و٤ مستشفيات بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن «هالة» بدأت جولتها بتفقد الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي (مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا) للاطمئنان على جاهزيته لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الطاقة السريرية للمجمع تبلغ ٢٨٦ سريرًا داخليًا، و٦٤ سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى ٣٢ حضانة و١٣ غرفة عمليات.

وأضاف «مجاهد» أن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقسام (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين).

ولفت إلى أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرًا إلى أن المركز من المقرر أن يضم 108 ماكينات غسيل كلوي و٤ غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.

وفي السياق، أشار إلى أن الوزيرة عقدت اجتماعًا داخل المبنى الرئيسي بمجمع الإسماعيلية الطبي، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من الأطباء والمهندسين والفنيين العاملين بالمجمع، ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالموقع العام للمجمع خلال الأسبوع الجاري، كما شددت على سرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لمركز ٣٠ يونيو لأمراض الكلى والمسالك البولية وتوريد جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، تمهيدًا للشتغيل التجريبي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابع: أن الوزيرة أكدت على تدريب جميع الطبية والإدارية على أعلى مستوى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما وجهت الشكر لجمع العاملين بالمجمع لسرعة إنجاز أعمال التطوير ورفع الكفاءة على أحدث النظم ووفقًا لمعايير الاعتماد بالمنظومة الجديدة.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

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