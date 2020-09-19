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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعزيز ميليشيات «العدالة والتنمية» التركي بـ400 فرد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:03 م
ميليشيات
ميليشيات
آية حسني
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أعلنت الشرطة التركية عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، عن تعزيز تنظيم "حراس الليل" الذي يثير موجة من الغضب في تركيا بقوة تقدر بـ400 فرد، بالرغم من معارضة الأحزاب التركية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، لنشأة تلك التنظيمات المسلحة واعتبرتها حرسًا ثوريًا على غرار التنظيم الإيراني.

ووضعت الشرطة التركية شروطا يجب أن تتوافر في كل فرد يتقدم إلى الوظيفة، منها أن يكون مقيمًا في إسطنبول لمدة عام على الأقل، وألا يكون لديه سوابق جنائية أو أخلاقية، وذلك وفقًا لما نشره موقع «إيلاري خبر» التركي.

كما اشترطت الأكاديمية ألا يكون المتقدم عضوًا في أي حزب سياسي أو أي جماعات تنظيمية ذات اتجاهات سياسية، بالإضافة إلى عدم وجود عائق لحمله السلاح.

وكان البرلمان التركي قد وافق على مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، بقانون حراس السوق والأحياء، والذي يتضمن لوائح مثل سلطة طلب الاطلاع على هوية المواطنين وحراسة الأحياء ومراقبة منازل النساء غير المتزوجات، فضلا عن مهام وواجبات قضائية مختلفة، وبناءً عليه سيتمكن الحراس الآن من طلب تحديد الهوية والبحث عن جثة واستخدام الأسلحة والقوة معززين بـ400 فرد إضافيين في مدينة إسطنبول وحدها.

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