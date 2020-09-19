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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تدعو المشككين فى أرقام كورونا الرسمية لزيارة المستشفيات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:03 م
وزير الصحة الجزائري
وزير الصحة الجزائري
وكالات
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حذّر وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، من التراخي في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالرغم من التحسن اللافت في الوضع الوبائي.

وقال بن بوزيد، في تصريح للصحفيين، اليوم السبت، إن "الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا في الجزائر مستقرة والأرقام مشجعة، مقارنة بالموجة الثانية التي تعرفها العديد من دول العالم، لكن هذا لا يعني أننا خرجنا من دائرة الخطر".

وأضاف: "حذار من التهاون، ينبغي على الجميع الحفاظ والالتزام بالتدابير الوقائية من الوباء، كاحترام إجراءات التباعد وارتداء الكمامة"، كاشفا عن تراجع عدد المصابين بالفيروس في بلاده.

ودعا المشككين في الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة بخصوص تطور جائحة كورونا في الجزائر إلى زيارة المستشفيات والتأكد من الوضع، لافتا إلى أن تحسن الوضع الصحي في البلاد دفعهم إلى إقرار العودة للعمل العادي الذي سبق انتشار فيروس كورونا.

يشار أن الجزائر سجلت، حتى يوم أمس الجمعة، 49 ألفا و413 إصابة بفيروس كورونا، و1659 حالة وفاة، مقابل 34 ألفا و818 حالة شفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

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