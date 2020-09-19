الليرة التركية تنهار أمام اليورو.. وارتفاع مستمر لأسعار الذهب

سجّل سعر صرف اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة التركية في تعاملات اليوم السبت، وكذلك انخفاض طفيف في سعر الدولار الأمريكي الذي حقق ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترات الأخيرة، وسط ارتفاع مستمر لأسعار الذهب.ووصل سعر صرف اليورو في عطلة السبت إلى 8.94 ليرة مرتفعًا من 8.8 ليرة تركية، وفقًا لما أورده موقع «سي إن إن» الناطق بالتركية.كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 7.55 ليرة تركية إثر موجة تقلبات تشهدها العملة التركية أمام الدولار الأمريكي، فقد وصل سعر صرف الدولار، إلى 7.57 ليرة تركية لأول مرة في تاريخه ظهر أمس الجمعة، رغم تسجيله 7.56 ليرة في ساعات الصباح الأولى.وعلى صعيد متصل، فقد وصل سعر جرام الذهب إلى 473 ليرة تركية مرتفعًا من 472 ليرة تركية.