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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مرقس يترأس صلاة القداس الإلهي بدير مارجرجس بالرزيقات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
الأنبا مرقس مطران
الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، صلوات القداس الإلهي بدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي لفيف من مجمع رهبان الدير، واتخذ الدير خلال صلوات القداس الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتأتي تلك الزيارة الرعوية للاطمئنان عن أبنائه الرهبان.

وكان قد توجه نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف على دير والنائب البابوي لدير مارجرجس بالرزيقات، وكان في استقبال نيافته الراهب القس توماس الرزيقي والراهب القمص شنودة الرزيقي.

واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين والتي تبدأ بـ "عيد الشهداء" المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بـ الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة، والقداس الإلهي، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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