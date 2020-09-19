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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار رئيس البرلمان الليبى يكشف أسباب استقالة السراج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
فتحي المريمي
فتحي المريمي
مروة عنبر
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كشف مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، عن أسباب إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تقديم استقالته.

وأشار المريمي إلى أن تحديد موعد للاستقالة كان متوقعا، مؤكدًا قرب استضافة العاصمة السويسرية جنيف لاجتماع بين الفرقاء الليبيين في أكتوبر المقبل لاختيار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة.

وأوضح المريمي أن لجوء السراج إلى الاستقالة جاء نتيجة الضغط الشعبي الكبير والشعور بعدم قدرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تسيير الأمور في ليبيا بدليل النقص الشديد في الكهرباء لساعات طويلة وغلاء الأسعار في المواد الغذائية والدوائية، فضلا عن غلاء سعر الصرف للعملات الصعبة مثل الدولار والإسترليني واليورو، مشددا على أن المجلس الرئاسي لم يستطع التوفيق بين الليبيين.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أن هناك اجتماعا كبيرا بين الأطراف الليبية يعقد في جنيف السويسرية خلال الفترة القريبة المقبلة لاختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس لحكومة بنائبين جديدين من خلالهم سيتم تكليف وزارات جديدة يعتمدها مجلس النواب الليبي، وفقا لقناة ليبيا 218.

وأشار المريمي إلى أن السراج لوح باستقالته في نهاية أكتوبر في حال اتفاق الليبيين، مؤكدا أن الليبيين على اتفاق في هذا الأمر، مستدركا "سيخرج مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وسيتم تشكيل حكومة جديدة من أجل توحيد المؤسسات الليبية خاصة الاقتصادية والمالية وغيرها من الأمور الأخرى".

وربط المريمي في حديثه ما كشف عنه بالاجتماعات الجارية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حيث زارت وفود ممثلة للطرفين المغرب واستطاعوا أن يتفقوا على مناصب السيادة في ليبيا، موضحا أن اجتماع سويسرا كان ناجحا جدا، حيث اتفقوا على تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، وفقا لموقع «تركيا الآن».

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