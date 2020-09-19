ماكرون: رسالتنا واضحة لتركيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن رسالة فرنسا واضحة لتركيا وهي الدعوة إلى حوار مسئول بحسن نية، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.وكانت تركيا شنت هجوما جديدا على الرئيس ماكرون، بسبب دعمه لحقوق اليونان وقبرص في منطقة شرق المتوسط.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يصب الزيت على نار المشاكل في منطقة شرق المتوسط" على حد قوله.