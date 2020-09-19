الرى: تدابير احترازية لمنع انتشار كورونا خلال أسبوع القاهرة المياه

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة" والذي سيُعقد خلال الفترة 18-22 أكتوبر 2020، لمتابعة كافة الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة الخاصة بالمؤتمر لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة وجودة عالية تنافس النجاح الذي حققه المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية.وقد تم استعراض مسودة برنامج فعاليات الأسبوع وما يحتويه من جلسات وحلقات نقاش علمية فضلًا عن الاجتماعات رفيعة المستوى وفعاليات الأحداث التي ستقام على هامش المؤتمر.كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية وجميع الجوانب التنظيمية الخاصة بترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التي قامت على ضفاف النيل.وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي مختلفًا فى تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم إتخاذ كافة تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات حفل إفتتاح أسبوع القاهرة المياه 2020.وأوضح الدكتور عبد العاطي أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، تهدف إلى تسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي.تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية، ومائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، وكذلك 3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن التفاعل على الموقع الرسمي للمؤتمر تخطى المائة ألف زائر مما يؤكد النجاح الذي حققه المؤتمر على المستوى الإقليمي والدولي خلال نسختيه الأولى والثانية 2018 و2019، حيث حضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية وحاضر فيها أكثر من 40 عالما وخبيرا في مجال المياه، وشاركت حوالي 30 شركة وجهه في المعرض المقام على هامش كل منهما، وقد حظي الأسبوع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.