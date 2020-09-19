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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لأول مرة منذ 10 أشهر.. حاملة طائرات أمريكية تدخل إلى مياه الخليج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية
وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، بدخول حاملة الطائرات (USS Nimitz CVN-68) رفقة مجموعة سفن تابعة لها إلى مياه الخليج لأول مرة منذ 10 أشهر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكر الأسطول الأمريكي الـ5، في بيان، أن حاملة الطائرات عبرت مضيق هرمز رفقة الطرادين الصاروخين (USS Princeton CG-59) و(USS Philippine Sea CG-58)، وكذلك المدمرة (USS Sterett DDG-104).

وأوضح أن "المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات ستنفذ عمليات وتدريبات مشتركة مع الشركاء في المنطقة وفي التحالف، وكذلك ستقدم دعما جويا في تنفيذ عملية العزم الصلب".

وتحتضن السفينة نحو 70 طائرة ومروحية بما في ذلك 48 مقاتلة قاذفة متعددة المهمات من طراز "FA-18 Hornet".

وسحب البنتاجون سابقا حاملات الطائرات التابعة لقواتها من مياه الخليج بسبب "التهديد الإيراني" لتنفذ مهمات الدورية قرب الحدود الإيرانية من بحر عمان.

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