عبدالواحد النبوى: تركيا كلفت كتّابًا مصريين لتلميعها

أكد الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، أن العديد من دول العالم طورت من أساليبها للغزو الثقافي للبلدان التي تستهدفها، من خلال تعليم لغتها وفتح مراكز لتعليم اللغة ونقل ثقافتها، وتقديم منح للدارسين بتلك المراكز للسفر إليها، واكتساب العديد من المعارف عن ثقافة تلك الدولة بهدف الغزو الثقافي.وأضاف "النبوي"، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن تركيا عملت على إنشاء مراكز لتحسين صورتها، وتكليف كتّاب مصريين لإصدار كتب لتحسين الصورة الذهنية عن تركيا، وتلميع صورتها، وهو أحد أشكال الغزو الثقافي.وأوضح أن الشعب المصري له تراث وتاريخ طويل يستطيع من خلاله تحقيق الغزو الثقافي بفضل ما أنتجته العقلية المصرية من فنون وآداب وأعمال فنية وغنائية، وهو ما تحقق في العديد من دول العالم دون أن تتكبد الدولة فيه أي مبالغ لترويج تلك الفنون، لكنها وصلت للخارج بفضل أصالتها وجودتها.