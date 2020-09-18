البحرية الأمريكية: أدخلنا حاملة طائرات وبارجات حربية عبر مضيق هرمز
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:55 م
منار أحمدطباعة
أعلنت قوات البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، إدخال حاملة طائرات وبارجات حربية عبر مضيق هرمز، وفق فضائية "العربية".
وقال قائد المجموعة الهجومية الأمريكية، الأدميرال جيم كيرك: "نحن في ذروة الاستعداد"، لافتا إلى أن المجموعة الهجومية أبحرت في الخليج لدعم تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وقال قائد المجموعة الهجومية الأمريكية، الأدميرال جيم كيرك: "نحن في ذروة الاستعداد"، لافتا إلى أن المجموعة الهجومية أبحرت في الخليج لدعم تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.