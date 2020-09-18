البحرية الأمريكية: أدخلنا حاملة طائرات وبارجات حربية عبر مضيق هرمز

أعلنت قوات البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، إدخال حاملة طائرات وبارجات حربية عبر مضيق هرمز، وفق فضائية "العربية".وقال قائد المجموعة الهجومية الأمريكية، الأدميرال جيم كيرك: "نحن في ذروة الاستعداد"، لافتا إلى أن المجموعة الهجومية أبحرت في الخليج لدعم تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.