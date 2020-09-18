أبرزها بركة غليون.. كيف نهض السيسي بالثروة السمكية؟

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالقطاع الغذائي لتتمكن مصر من الاكتفاء الذاتي في الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ولتصبح ضمن الدول المصدرة للأسماك، حيث أنشأ الرئيس السيسي مزارع أسماك ساعدت مصر لرفع إنتاج السمك ليبلغ حجم الإنتاج 1.5 مليون طن سنويا.في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي زاد إنتاج مصر من الأسماك حيث بلغ مليونا و900 ألف طن، كما وضعت الدولة خريطة لزيادة الإنتاج والمخزون السمكي؛ مما أدى إلى فتح باب تصدير الأسماك لـ 6 دول أوروبية.ونظرًا لاهتمام السيسي بالمزارع السمكية، افتتح السيسي أكبر مزرعة سمكية بمحافظة كفر الشيخ وتدعى "بركة غليون" والتي تعد من أكبر المزارع السمكية التي افتتحها السيسي حيث تبلغ مساحتها 12 ألف فدان، وأن المرحلة الأولى التي تمت على مساحة 4 آلاف فدان وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و700 مليون جنيه مصري ويضم المشروع 1359 حوض سمك وجمبرى وتعد للمزرعة أكبر مزرعة للأسماك في مصر والشرق الأوسط مما ساهمت المزرعة في قضاء على فجوة استيراد الأسماك لتتحول مصر إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.