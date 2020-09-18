«كبسولة الأعشاب البحرية».. علاج فعال للنوبات القلبية

توصل العلماء إلى أن كبسولة الأعشاب البحرية المليئة بالخلايا الجذعية يمكن أن تصلح الأضرار التي تلحق بالأزمات القلبية.ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني يتم اختبار كبسولة صغيرة مصنوعة من الأعشاب البحرية ومليئة بالخلايا الجذعية كعلاج لمرضى النوبات القلبية.وأكد الأطباء أنه يتم حقن الكبسولة الخاصة بالأعشاب البحرية في القلب من خلال شق بجانب الصدر.والخلايا الجذعية التي توجد عادة في نخاع العظام وقادرة على التحول إلى عظم أو عضلات، هي اللبنات الأساسية لجميع الأنسجة البشرية.والفكرة هي أنه بمجرد وضعها، ستبدأ في النمو لتصبح عضلة قلب جديدة صحية في غضون أيام أو أسابيع من إصابة شخص ما بنوبة قلبية، وهذا من شأنه أن يساعد في إصلاح الضرر الذي يؤدي غالبًا إلى قصور القلب، حيث تكون عضلة القلب الضعيفة غير قادرة على دفع الدم بكفاءة حول الجسم.وتشمل علاجات قصور القلب الأدوية مثل حبوب ضغط الدم وتغييرات في نمط الحياة لتقليل الضغط على القلب، لكن هذا لا يمكن أن تعوض الضرر الحاصل.وأكد الباحثون فشل المحاولات السابقة لحقن الخلايا الجذعية إلى حد كبير إما بسبب تدمير الجهاز المناعي للخلايا، الذي يعتبرها مادة غريبة، أو أنها تهاجر بعيدًا عن منطقة الضرر التي لحقت بأجزاء أخرى من الجسم.ويأمل الباحثون في أن تتمكن كبسولة الأعشاب البحرية من إبقاء الخلايا في القلب ومنعها من التعرض للهجوم من قبل دفاعات الجسم.وتحتوي الأعشاب البحرية على مركب يسمى الجينات، وهو مادة هلامية عند مزجه بالماء، وتستخدم بالفعل على نطاق واسع في الطب.