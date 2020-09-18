موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي





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يحظي برنامج معكم مني الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، بشعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية تجعله يتصدر مؤشرات بحث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.ويقدم لكم موقع " الدستور " في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الجمعة 18-9-2020، مواعيد إذاعة برنامج معكم مني الشاذلي والإعادة الخاصة بالحلقات على فضائية "سي بي سي".يذاع برنامج " معكم " أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء عبر فضائية " سي بي سي ".وتستضيف الإعلامية مني الشاذلي في حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها " معكم " كل من النجم أحمد زاهر وإبنته ليلى، ومن المقرر أن يتحدث الثنائي في الحلقة عن كواليس عودة ليلي أحمد زاهر للأضواء ومجال التمثيل من جديد بعد سنوات من الغياب، وتفاصيل علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما، ورأيه في أدائها الفني.وعلى صعيد آخر، استضافت منى الشاذلي في حلقة مساء أمس الخميس، الفنان أحمد العوضي الذي تحدث خلال الحلقة عن كواليس دور الإرهابى هشام عشماوي الذي جسده في مسلسل " الاختيار " خلال موسم الدراما الرمضاني الماضي، وايضًا تحدث عن دوره في آخر أعماله الدرامية " شديد الخطورة " الذي يشارك فى بطولته ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شاركت جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الخاصة بموقع " إنستجرام "، بوستر لحلقة زوجها الفنان أحمد العوضي، مع الإعلامية منى الشاذلي لدعمه والترويج لظهوره بالبرنامج.