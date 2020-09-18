«غارت عليه من الأباجورة».. الحب على طريقة «عوضي» و«ياسمين»

«الغيرة المجنونة»

«الاحترام هو الأساس»

«أمان الزوجة»

اتخاذ القرارات سويًا

الصراحة

السن ما بيفرقش

أثار الفنان أحمد العوضي الجدل بعد إذاعة حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، وتصدر التريند حينها حيث أدلى بتصريحات لأول مرة عن علاقته مع الفنانه ياسمين عبد العزيز وطريقة حب كلًا منهما للآخر وفي هذه السطور نرصد طريقة حب العوضي لياسمين.قال أحمد العوضي إن زوجته ياسمين عبد العزيز تغار عليه غيرة شديدة، حيث كان يملك أباجورة في منزل والده وعندما قال لياسمين أنه يحبها وأطلق عليها اسم دولت قامت بتكسيرها في إشارة لغيرتها الشديدة عليه.وأكد الفنان أحمد العوضي أن العلاقة بينه وبين ياسمين، قائمة على الاحترام المتبادل فالمناقشة الحادة لها حدود ولا تتخطى الاحترام بيننا وحب كلًا منا للآخر.وأشار العوضي إلى احتياج المرأة للأمان في علاقتها مع الرجل فخلال حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي قال عن إعلانهما الزواج عندما رأى أن الأمر من الممكن أن يسبب أذي شخصي لياسمين معبرًا " كان لازم أقول أن الست دي تخصني" فالزوجة تحتاج للأمان من الزوج ولازم يقدر يحميها".وتطرق العوضي إلى كيفية اتفاق كلًا منهما مع الآخر للإعلان عن زواجهما وهذا تم بعدما قرر كلًا منهما الاستقرار في المسلسلات وعدم الانشغال بأي تعليقات أخرى وتأجيل إعلان الزواج إلى شهر رمضان وهذا ما تم بالفعل، فالزواج كان في شهر يناير وليس في مايو وقت الإعلان.ومن الأشياء التي ظهرت في علاقتهما هي الصراحة في العيوب والمميزات حيث أرسلت النجمة ياسمين عبد العزيز سؤالا لزوجها الفنان أحمد العوضى عن أكثر شيء يحبها فيها والأشياء التي لا يحبها وما الذى يضايقه منها، وجاوب العوضى قائلا: "أكتر حاجة بحبها فيها أنها حنينة وجدعة وفى ضهرى، ومفيش حاجة مبحبهاش فيها، واكتر حاجة بتضايقنى منها التطويل في الخناقة بينا أنا بحب الموضوع يخلص في كلمة ونص".وخلال الحوار قال العوضي أن فارق السن بينه وبين ياسمين 6 سنوات ومن يقول أنها تكبره بـ 12 سنة هذا خطأ بالطبع، ولو حتى أكبر منى فهو أمر عادي حتى لو كانت أكبر مني بـ20 سنة.