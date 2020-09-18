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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني.. قصة المسلسل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:51 م
مسلسل قوت القلوب
مسلسل قوت القلوب
محمد مجدي
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يبحث كثيرون عن مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني كون المسلسل حقق نجاحا كبيرا، وأصبح تريند لأيام عديدة على السوشيال ميديا بعد انطلاق عرضه منذ أسابيع قليلة، بسبب قصته الإنسانية التي تشكل واقع المجتمع المصري.

مواعيد مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني

وتعرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الحياة الفضائية كل أسبوع من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.

وحقق العمل في جزئه الأول والذي احتوى على 25 حلقة نسب مشاهدة ملفته ونجاح كبير، بعدما استطاع أن يجمع المشاهدين حول الشاشات بسبب قصته الإنسانية التي تناولت قصة كفاح الأم مع أبنائها.

قصة مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني

تدور قصة المسلسل حول شخصية "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.‏
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يذكر أن فريق المسلسل انتهى خلال الأيام الماضية، من تصوير المشاهد النهائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقام الفنان أشرف زكي بالظهور كضيف شرف في الحلقة الأخيرة.

مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، ومن تأليف محمد الحناوى، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

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